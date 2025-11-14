رجب نبيل: لن نشارك في كأس العرب بشكل شرفي

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

رجب نبيل - مصر الثاني

أوضح رجب نبيل لاعب منتخب مصر الثاني أن الفريق لن يشارك في بطولة العرب بشكل شرفي بل يسعى لصناعة إنجاز.

رجب نبيل

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر (ب)

وحقق منتخب مصر الثاني الفوز على منافسه الجزائر في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب 2025.

وقال رجب نبيل عبر أون سبورت 1: "مباراة الجزائر فرصة جيدة لنستعد من خلالها لخوض بطولة كأس العرب".

وأضاف "كنت حزينا لعدم التواجد مع منتخب مصر الثاني خلال الفترات الماضية، لكن أسعى للتمسك بالفرصة عندما حصلت عليها الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "نتحدث كلاعبين في المعكسر أننا نريد صناعة إنجاز في بطولة كأس العرب ولن نشارك فيها بشكل شرفي فقط".

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة في الرابعة مساءً، ويدير المباراة تحكيميا أحمد الغندور.

وسجل رجب نبيل هدفا لمنتخب مصر الثاني وهو الأول له دوليا.

وللمباراة الخامسة على التوالي يحقق منتخب مصر الثاني الانتصار أي في جميع المباريات التي خاضها المنتخب.

وانتصر منتخب مصر الثاني على تونس مرتين والمغرب والبحرين والجزائر.

وتلقى منتخب مصر الثاني في مباراة الجزائر هدفا للمرة الأولى منذ أن تم تأسيسه.

رجب نبيل مصر الثاني الجزائر الثاني
