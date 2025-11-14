حسام حسن: لو فزنا بأداء سلبي ما كنا لنستفيد شيئا

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اعتقاده بوجود عدة فوائد في الخسارة أمام أوزبكستان.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون سبورت: "لدي ثقة في كل اللاعبين الذين أختارهم. المنتخب بحاجة لدمج العناصر بشكل مستمر لو لم يكن لدي تحضير مسبق ما كنا لنجد لاعبين مع هذا الكم من الإصابات. أتابع كل لاعبي الدوري وأحاول اتخاذ القرارات الصحيحة بهذا الشأن".

وأضاف "حمدي فتحي كان سيبدأ المباراة ولكن شعر بشد خلال الإحماء. غيابات مثل عمر مرموش وإبراهيم عادل وتريزيجيه وإمام عاشور ومهند لاشين، كلهم لاعبين مؤثرين، ولكن اللاعبون اليوم حاولوا وقدموا أقصى ما لديهم".

وأوضح "أشعر بالرضا عن مجمل المباراة، والأهداف نتجت عن أهداف فردية سيتم إصلاحها".

واختتم "نريد الوصول لكأس أمم إفريقيا بأفضل شكل ممكن. أغلب اللاعبين سيكونوا جاهزين ولكن لو حدثت إصابات فلدينا العديد من اللاعبين الجاهزين أيضا. لو فزنا بأداء سلبي ما كنا لنستفيد شيئا، ولكن اليوم هناك إيجابيات استفدنا منها".

وفاز منتخب أوزبكستان على مصر 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن كأس العين الدولية بدولة الإمارات.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43.

وأنهى منتخب أوزبكستان سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن والتي استمرت 598 يوما.

بهذه النتيجة تأهل منتخب أوزبكستان لمواجهة إيران في المباراة النهائية لكأس العين الدولية.

فيما سيلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب مصر تلقى الهزيمة الثانية تحت قيادة حسام حسن بعدما خسر لأول مرة ضد كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة.

هزيمة كرواتيا يوم 26 مارس 2024 كانت الأولى والأخيرة لمنتخب مصر قبل الخسارة من أوزبكستان بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

ولعب منتخب مصر 17 مباراة تحت قيادة حسام حسن، فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

منتخب مصر استقبلت شباكه هدفين بعد 6 مباريات متتالية من الحفاظ على نظافة الشباك أي 622 دقيقة.

المرة الأخيرة التي تلقى فيها منتخب مصر هدفا كانت في مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لكل فريق.

