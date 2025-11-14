بمشاركة بن رمضان وغياب الجزيري.. تونس تفوز على الأردن وديا في مباراة مثيرة

حقق منتخب تونس فوزا مثيرا على الأردن في المباراة الودية التي جمعتهما تحضيرا للمنافسات المقبلة.

وفاز منتخب تونس على الأردن 3-2 في مباراة أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

وسجل علي عبدي ومنتصر طالبي وإلياس عاشوري أهداف منتخب تونس.

فيما أحرز يزن النعيمات وأمير جاموس هدفي منتخب الأردن.

المباراة شهدت مشاركة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في الدقيقة 90 بدلا من إلياس عاشوري.

فيما غاب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن اختيارات سامي الطرابلسي مدرب نسور قرطاج.

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس العرب بقطر.

فيما يستعد منتخب تونس للمشاركة في بطولتي كأس العرب وكأس إفريقيا.