هشام نصر: سنكرم محمد صبري.. ورفض الإغراءات المالية وضرب المثل للانتماء لـ الزمالك

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

محمد صبري - الزمالك

شدد هشام نصر نائب رئيس الزمالك على أن ناديه سيكرم الراحل محمد صبري أحد أساطير النادي.

وقال هشام نصر عبر أون سبورت 1: "محمد صبري من أفضل اللاعبين في تاريخ الزمالك، وأصر أن يتواجد داخل جدران الزمالك حتى اليوم الأخير في حياته، نتمنى أن يرى جميع اللاعبين انتماء صبري وكيف كان قدوة ورفض الإغراءات المالية وأيضا ضرب مثالا للانتماء للزمالك".

وأضاف "عزاء صبري سيكون داخل نادي الزمالك بجانب الملعب الذي تأسس فيه والذي كان يحبه دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "ثمن البديهي أننا سندعم أسرته ماديا بدون نقاش ولن نقصر معها، وسيتم تكريمه في أول لقاء للفريق".

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وقدم الزمالك تعازيه لوفاة النجم الراحل: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمد صبري نجم فريق الكرة السابق والذي توفي إثر تعرضه لحادث سير".

وأضاف الزمالك "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأتم الزمالك "محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي في قناة النادي".

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

