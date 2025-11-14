كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 22:44

كتب : محمد سمير

يوسف شوشة - الاتحاد كرة سلة

حسم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، أمام سموحة في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وحقق رجال سلة الاتحاد الفوز على سموحة بنتيجة 86-70، ويتأهل الى المباراة النهائية، مستفيداً بفوز فريق المرتبط في جولتي الذهاب والاياب.

وكان فاز سموحة على الاتحاد بنتيجة 91-87، ليحسم سموحة أولى مواجهات نصف النهائي على مستوى الرجال.

لا يتوفر وصف.وتُقام مباريات الذهاب يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، فيما تُقام مباريات العودة يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وتبدأ مواجهات فرق المرتبط في تمام الخامسة مساءً، تليها مباريات الرجال في السابعة مساءً.

ويلاقي الاتحاد السكندري نظيره سموحة في ذهاب نصف النهائي يوم 12 نوفمبر، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته، بينما يلتقي الأهلي مع سبورتنج في ذهاب نصف النهائي يوم 13 نوفمبر، وتُقام مباراة الإياب يوم 15 نوفمبر.

وتقام المباريات في المواعيد التالية: الاتحاد وسموحة – المرتبط في الخامسة مساءً، والرجال في السابعة مساءً. الأهلي وسبورتنج – المرتبط في الخامسة مساءً، والرجال في السابعة مساءً.

وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.

