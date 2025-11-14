علي لطفي: جاهزون لكأس العرب.. والشناوي يستحق الانضمام للمنتخب الأول

شدد علي لطفي حارس ناد زد ومنتخب مصر الثاني على أهمية اللعب وديا ضد الجزائر تحضيرا لكأس العرب.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد الجزائر تحضيرا للمشاركة في البطولة.

وفاز منتخب مصر الثاني على الجزائر 3-2 في المباراة الودية الأولى.

وقال علي لطفي حارس منتخب مصر الثاني عبر أون سبورت: "اللاعبون المنضمون حديثا للمنتخب ظهروا بشكل جيد، واللعب أمام فريق بحجم منتخب الجزائر فرصة رائعة للوقوف على مستوى الفريق، ومواجهات فرق شمال إفريقيا دائما تكون صعبة وتشكل اختبارا جيدا للوقوف على جاهزيتنا لخوض كأس العرب".

وأضاف "جاهزون للمشاركة في كأس العرب والظهور بشكل يليق بتاريخ منتخب مصر، وباركت لأحمد الشناوي على الانضمام للمنتخب الأول، وهو يستحق ذلك بعد ما قدمه مع بيراميدز".

وأتم حارس مرمى نادي زد "أنا ومحمد عواد ومحمد بسام جاهزون، ومن سيحرس منا منتخب مصر سيقدم أفضل ما لديه".

وسجل إسلام عيسى ورجب نبيل وحسام حسن أهداف مصر، بينما أحرز عادل بولبينة ونسيم الغول ثنائية الجزائر.