بوليسيتش: مودريتش أهدى للفريق هواتف للتهرب من الغناء

كشف كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان عن شراء زميله لوكا مودريتش لهواتف "أيفون" لجميع لاعبي الفريق للتهرب من الغناء.

وقال اللاعب الأمريكي عبر CBS Sports : "إحدى القصص المضحكة عن لوكا مودريتش في ميلان هي أنه عندما انضم للنادي لم يمر بعملية الالتحاق المعتادة، قرر عدم القيام بها وأهدى لنا جميعا هواتف أيفون".

وأنهى حديثه قائلا: "على اللاعب المنضم حديثا أن يقف أمام الفريق ويغني، إنها عادة منتشرة إلى حد كبير حول العالم، شيء معتاد في كرة القدم، لكن عندما تكون لوكا مودريتش ولديك كرة ذهبية وعدة بطولات دوري أبطال أوروبا، يمكنك تجاوز هذه العملية، كما أننا لن نقول لا لهواتف أيفون جديدة".

وانضم النجم الكرواتي لصفوف ميلان في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وكان مودريتش قد وقع على عقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 40 عاما في 18 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين مع ميلان خلال الموسم الجاري.

وخاض مودريتش المباريات بواقع دقائق لعب 1110 دقيقة.