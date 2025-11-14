تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر الثاني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية الثانية ضد الجزائر يوم الإثنين المقبل في السادسة مساء.

وفاز منتخب مصر الثاني على الجزائر في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2.

وتم تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر ليصبح في الرابعة عصرا من يوم الإثنين بدلا من السادسة مساء لمنح الفرصة لمتابعة المنتخب الأول الذي سيواجه كاب فيردي.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العين الودية.

وتستضيف الإمارات كأس العين الدولية بمشاركة منتخبات: مصر - أوزبكستان - كاب فيردي - إيران.

وخسر منتخب مصر ضد أوزبكستان بهدفين دون رد.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43.

منتخب مصر الثاني منتخب الجزائر الثاني كأس العرب
