مذاعة على الهواء.. موعد قرعة كأس مصر والقناة الناقلة
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 21:25
كتب : FilGoal
حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.
وحدد اتحاد الكرة يوم السبت الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرا موعدا لإجراء القرعة.
وتذاع القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت 1.
وضمن 11 ناد من القسم الثاني المشاركة في دور الـ32 بعد تأهلهم من مباريات الدوري التمهيدي.
فيما يكتمل دور الـ32 بمشاركة 21 ناد من الدوري الممتاز هم قوام المسابقة.
وتتواجد من القسم الثاني أندية: أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي جي
