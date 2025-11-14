موعد مباراة مصر المقبلة أمام كاب فيردي

يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية بالإمارات.

وتستضيف الإمارات كأس العين الدولية بمشاركة منتخبات: مصر - أوزبكستان - كاب فيردي - إيران.

وخسر منتخب مصر ضد أوزبكستان بهدفين دون رد.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43.

منتخب مصر تلقى الهزيمة الثانية تحت قيادة حسام حسن بعدما خسر لأول مرة ضد كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة.

هزيمة كرواتيا يوم 26 مارس 2024 كانت الأولى والأخيرة لمنتخب مصر قبل الخسارة من أوزبكستان بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

فيما خسر منتخب كاب فيردي على يد إيران بركلات الترجيح.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

فيما سيواجه منتخب إيران نظيره الأوزبكي يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.