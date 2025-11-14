موعد مباراة مصر المقبلة أمام كاب فيردي

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية بالإمارات.

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة.. ومنتخب مصر لا يقف على أحد كانافارو يتفوق على حسام حسن.. ثنائية أوزبكستان تنهي سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر ريمونتادا في 9 دقائق.. منتخب مصر الثاني يقلب تأخره لفوز على الجزائر الثاني بعد 6 مباريات من الحفاظ على الشباك.. مصر تتلقى هدفا ضد أوزبكستان

وتستضيف الإمارات كأس العين الدولية بمشاركة منتخبات: مصر - أوزبكستان - كاب فيردي - إيران.

وخسر منتخب مصر ضد أوزبكستان بهدفين دون رد.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43.

منتخب مصر تلقى الهزيمة الثانية تحت قيادة حسام حسن بعدما خسر لأول مرة ضد كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة.

هزيمة كرواتيا يوم 26 مارس 2024 كانت الأولى والأخيرة لمنتخب مصر قبل الخسارة من أوزبكستان بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

فيما خسر منتخب كاب فيردي على يد إيران بركلات الترجيح.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

فيما سيواجه منتخب إيران نظيره الأوزبكي يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

منتخب مصر كاب فيردي حسام حسن
نرشح لكم
مصطفى فتحي: صبري لم يتأخر عني يوما.. ولم أستوعب خبر وفاته رجب نبيل: لن نشارك في كأس العرب بشكل شرفي حسام حسن: لو فزنا بأداء سلبي ما كنا لنستفيد شيئا هشام نصر: سنكرم محمد صبري.. ورفض الإغراءات المالية وضرب المثل للانتماء لـ الزمالك علي لطفي: جاهزون لكأس العرب.. والشناوي يستحق الانضمام للمنتخب الأول مذاعة على الهواء.. موعد قرعة كأس مصر والقناة الناقلة مؤتمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة.. ومنتخب مصر لا يقف على أحد حداد وموعد العزاء.. قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن وفاة محمد صبري
أخر الأخبار
مصطفى فتحي: صبري لم يتأخر عني يوما.. ولم أستوعب خبر وفاته 9 دقيقة | الكرة المصرية
تحضيرا لكأس العرب.. السعودية تفوز على كوت ديفوار وديا 30 دقيقة | سعودي في الجول
بوقرة: مواجهة مصر كانت مهمة لهذا السبب.. والحفاظ على لقب كأس العرب صعب 56 دقيقة | الوطن العربي
رجب نبيل: لن نشارك في كأس العرب بشكل شرفي ساعة | الكرة المصرية
حسام حسن: لو فزنا بأداء سلبي ما كنا لنستفيد شيئا ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة بن رمضان وغياب الجزيري.. تونس تفوز على الأردن وديا في مباراة مثيرة ساعة | الوطن العربي
هشام نصر: سنكرم محمد صبري.. ورفض الإغراءات المالية وضرب المثل للانتماء لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 3 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 4 مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر
/articles/517228/موعد-مباراة-مصر-المقبلة-أمام-كاب-فيردي