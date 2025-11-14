مؤتمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة.. ومنتخب مصر لا يقف على أحد

يرى حسام حسن مدرب منتخب مصر أن الأخطاء الفردية كلفت فريقه الخسارة أمام أوزبكستان.

وفاز منتخب أوزبكستان على مصر 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن كأس العين الدولية بدولة الإمارات.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي: "الأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة أمام أوزبكستان، وكنت أتمنى تجنب هذه الخسارة خاصة بعد ظهورنا بمستوى جيد في الشوط الثاني من المباراة".

"المباريات الودية مهمة من أجل التعلم وتصحيح الأخطاء، خاصة أن الفريق غائب عنه نحو ثمانية عناصر أساسية كانت ستشكل الفارق، لكنها فرصة جيدة لمنح عناصر مثل مروان عثمان وأسامة فيصل وزلاكة ومحمود صابر فرصة للمشاركة".

"غياب محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومهند لاشين كان مؤثرا بالإضافة إلى تأثرنا هجوميا بغياب تريزيجيه وإبراهيم عادل وعمر مرموش، لكن دائما أقول إن منتخب مصر لا يقف على أحد".

"أحمد فتوح ظهر بشكل جيد وكذلك طاهر محمد طاهر بعد مشاركتهما في الشوط الثاني. أبلغت اللاعبين أن الفترة المقبلة ستشهد مباريات ودية على مستوى أعلى من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة لكأس إفريقيا".

"منتخب أوزبكستان فريق قوي ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين ونجح في التأهل لكأس العالم، ولكن كانت هناك حالة من عدم الجدية تسببت في الهدف الأول وسوء تغطية خلال الهدف الثاني".

بهذه النتيجة تأهل منتخب أوزبكستان لمواجهة إيران في المباراة النهائية لكأس العين الدولية.

فيما سيلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب مصر تلقى الهزيمة الثانية تحت قيادة حسام حسن بعدما خسر لأول مرة ضد كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة.

هزيمة كرواتيا يوم 26 مارس 2024 كانت الأولى والأخيرة لمنتخب مصر قبل الخسارة من أوزبكستان بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

ولعب منتخب مصر 17 مباراة تحت قيادة حسام حسن، فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين

منتخب مصر استقبلت شباكه هدفين بعد 6 مباريات متتالية من الحفاظ على نظافة الشباك أي 622 دقيقة

المرة الأخيرة التي تلقى فيها منتخب مصر هدفا كانت في مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لكل فريق