كانافارو يتفوق على حسام حسن.. ثنائية أوزبكستان تنهي سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

زيزو - مصر ضد أوزبكستان

أنهى منتخب أوزبكستان سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن والتي استمرت 598 يوما.

وفاز منتخب أوزبكستان على مصر 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن كأس العين الدولية بدولة الإمارات.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43.

تشكيل منتخب مصر شهد تغييرا اضطراريا بمشاركة محمد شحاتة بدلا من حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء.

بهذه النتيجة تأهل منتخب أوزبكستان لمواجهة إيران في المباراة النهائية لكأس العين الدولية.

فيما سيلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب مصر تلقى الهزيمة الثانية تحت قيادة حسام حسن بعدما خسر لأول مرة ضد كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة.

هزيمة كرواتيا يوم 26 مارس 2024 كانت الأولى والأخيرة لمنتخب مصر قبل الخسارة من أوزبكستان بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

ولعب منتخب مصر 17 مباراة تحت قيادة حسام حسن، فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

منتخب مصر استقبلت شباكه هدفين بعد 6 مباريات متتالية من الحفاظ على نظافة الشباك أي 622 دقيقة.

المرة الأخيرة التي تلقى فيها منتخب مصر هدفا كانت في مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لكل فريق.

وصف المباراة

بدأ منتخب أوزبكستان المباراة بضغط هجومي على مرمى منتخب مصر بحثا عن تسجيل هدف مبكر في شباك محمد صبحي.

واستغل أوستون أورونوف مهاجم أوزبكستان خطأ مروان عثمان وراوغ أكثر من لاعب بمهارة فردية وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وعاد أورونوف لتهديد منتخب مصر وانفرد بمرمى محمد صبحي ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة ليضيع هدف محقق.

ومرر محمد صلاح كرة إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى المنتخب الأوزبكي.

ونجح أورونوف في تسجيل الهدف الثاني بعد انطلاقة من الجهة اليسرى ومراوغة محمد صبحي ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 43.

مع بداية الشوط الثاني كثف منتخب مصر محاولاته لتسجيل هدف تقليص الفارق

وأرسل محمد هاني كرة عرضية حولها مصطفى محمد بضربة رأسية قوية تصدى لها حارس أوزبكستان ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية

وأنقذ محمد صبحي فرصة هدف ثالث لمنتخب أوزبكستان بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وطالب محمد هاني بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من مدافع أوزبكستان داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

ونجح دفاع منتخب أوزبكستان وحارس مرماه في الحفاظ على التقدم بهدفين دون رد في الدقائق المتبقية من المباراة.

منتخب مصر منتخب أوزبكستان
