أهلي جدة يوضح حقيقة رحيل إيفان توني

أوضح روي بيدرو المدير الرياضي لنادي أهلي جدة حقيقة رحيل إيفان توني لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بيدرو خلال مؤتمر صحفي: "إيفان توني لاعب رائع، الأخبار بشأن احتمالية رحيله في يناير المقبل غير حقيقية، نحن نعتمد عليه كثيرا ولذلك مناقشة مستقبله في شهر نوفمبر غير منطقي".

وانتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية التي ربطت استبعاده من مباراة اتحاد جدة في الدربي باحتمالية رحيله في يناير القادم.

وانضم اللاعب الإنجليزي إلى أهلي جدة في صيف 2024 مقابل 42 مليون يورو.

وخاض توني مع أهلي جدة خلال الموسم الجاري 15 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدفين.

وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 59 مباراة مع أهلي جدة وسجل 41 هدفا وصنع 8 آخرين.