الأهلي والزمالك والمصري.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد 3 مباريات في مسابقة الدوري نظرا للمشاركات في المسابقات الإفريقية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وقالت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي إن التعديلات جاءت يعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري ابطال افريقياوالكونفدرالية الإفريقية.

وقررت الرابطة إقامة المباريات الاتية في الجولة الرابعة عشر من المرحلة الأولى لبطولة دوري nile موسم 2025 - 2026 طبقاً للأتي: -

إقامة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي على ستاد السلام وذلك بدلا من إقامتها على ستاد القاهرة يوم السبت 22 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً

إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الاربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً .

إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة خمسة مساءً بدلا من إقامتها يوم الاربعاء 26 نوفمبر المقبل .

إقامة مباراة المصري ووداي دجلة على ستاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.