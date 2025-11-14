ريمونتادا في 9 دقائق.. منتخب مصر الثاني يقلب تأخره لفوز على الجزائر الثاني

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - محمد شريف - مصر الثاني

حقق منتخب مصر الثاني الفوز على منافسه الجزائر في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب 2025.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة في الرابعة مساءً، ويدير المباراة تحكيميا أحمد الغندور.

وسجل إسلام عيسى ورجب نبيل وحسام حسن أهداف مصر، بينما أحرز عادل بولبينة ونسيم الغول ثنائية الجزائر.

ويقود حلمي طولان تدريب منتخب مصر الثاني.

وللمباراة الخامسة على التوالي يحقق منتخب مصر الثاني الانتصار أي في جميع المباريات التي خاضها المنتخب.

وانتصر منتخب مصر الثاني على تونس مرتين والمغرب والبحرين والجزائر.

وتلقى منتخب مصر الثاني في مباراة الجزائر هدفا للمرة الأولى منذ أن تم تأسيسه.

وافتتح بولبينة النتيجة في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل عيسى لمصر الثاني في الدقيقة 41 بعد عرضية من محمد شريف.

وتقدم الغول للجزائر الثاني في الدقيقة 67 بعد متابعة لتسديدته.

ثم تمكن رجب نبيل من إدراك التعادل في الدقيقة 80 بعد رأسية.

وأحرز حسام حسن هدف الفوز لمصر الثاني في الدقيقة 89 لتكتمل الريمونتادا.

