بعد 6 مباريات من الحفاظ على الشباك.. مصر تتلقى هدفا ضد أوزبكستان

سجل منتخب أوزبكستان هدفا في منتخب مصر عن طريق أوستون أورونوف.

ويواجه منتخب مصر منافسه أوزبكستان في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية.

وأحرز أورونوف الهدف في الدقيقة الرابعة.

وتلقى منتخب مصر هدفا بعد 6 مباريات متتالية من الحفاظ على شباكه أي 622 دقيقة.

المرة الأخيرة التي تلقى منتخب مصر هدفا في مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة في 6 مساء بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح.

وتأهل منتخب إيران إلى النهائي بعد فوزه أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4.

ويلتقي الفائز أمام إيران في المباراة النهائية يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين.