بعد 6 مباريات من الحفاظ على الشباك.. مصر تتلقى هدفا ضد أوزبكستان

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي

سجل منتخب أوزبكستان هدفا في منتخب مصر عن طريق أوستون أورونوف.

ويواجه منتخب مصر منافسه أوزبكستان في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية.

وأحرز أورونوف الهدف في الدقيقة الرابعة.

وتلقى منتخب مصر هدفا بعد 6 مباريات متتالية من الحفاظ على شباكه أي 622 دقيقة.

المرة الأخيرة التي تلقى منتخب مصر هدفا في مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة في 6 مساء بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح.

وتأهل منتخب إيران إلى النهائي بعد فوزه أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4.

ويلتقي الفائز أمام إيران في المباراة النهائية يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين.

مصر حسام حسن أوزبكستان
نرشح لكم
مؤتمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة.. ومنتخب مصر لا يقف على أحد حداد وموعد العزاء.. قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن وفاة محمد صبري كانافارو يتفوق على حسام حسن.. ثنائية أوزبكستان تنهي سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر الأهلي والزمالك والمصري.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري ريمونتادا في 9 دقائق.. منتخب مصر الثاني يقلب تأخره لفوز على الجزائر الثاني انتهت في كأس العين الدولية - مصر (0)-(2) أوزبكستان.. خسارة الفراعنة سبب مشاركة محمد شحاتة بدلا من حمدي فتحي أمام أوزبكستان مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبعاد الشناوي ضد أوزبكستان
أخر الأخبار
مؤتمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة.. ومنتخب مصر لا يقف على أحد 17 دقيقة | الكرة المصرية
حداد وموعد العزاء.. قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن وفاة محمد صبري 25 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة بانزا وتألق ميسي.. الأرجنتين تهزم أنجولا بثنائية 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كانافارو يتفوق على حسام حسن.. ثنائية أوزبكستان تنهي سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
أهلي جدة يوضح حقيقة رحيل إيفان توني ساعة | سعودي في الجول
الأهلي والزمالك والمصري.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري ساعة | الكرة المصرية
ريمونتادا في 9 دقائق.. منتخب مصر الثاني يقلب تأخره لفوز على الجزائر الثاني 2 ساعة | الكرة المصرية
ليتناسب مع أوروبا.. تعديل موعد انطلاق الدوري الأمريكي بدءا من 2027 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 3 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 4 مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر
/articles/517218/بعد-6-مباريات-من-الحفاظ-على-الشباك-مصر-تتلقى-هدفا-ضد-أوزبكستان