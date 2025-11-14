انتهت في كأس العين الدولية - مصر (0)-(2) أوزبكستان.. خسارة الفراعنة
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 18:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد أوزبكستان.
ويلعب منتخب مصر ضد اوزبكستان ضمن كأس العين الدولية.
لمتابعة مباراة مصر ضد أوزبكستان دقيقة بدقيقة من هنا.
ـــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق60 عرضية من محمد هاني ورأسية من مصطفى محمد ينقذها حارس مرمى أوزبكستان
بداية الشوط الثاني
ــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق42 أوست أورونوف يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في اوزبكستان
ق12 تسديدة قوية من مصطفى محمد يتصدى لها حارس مرمى أوزبكستان
ق7 مروان عثمان يهدر هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من صلاح
ق3 أوستن أورونوف يسجل هدف مبكر لمنتخب أوزبكستان بعد انفراد تام بالمرمى
انطلاق المباراة
