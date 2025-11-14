سبب مشاركة محمد شحاتة بدلا من حمدي فتحي أمام أوزبكستان
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 18:00
كتب : FilGoal
استبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حمدي فتحي لاعب الوسط من مباراة أوزبكستان.
ويواجه منتخب مصر منافسه أوزبكستان في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية.
وكان التشكيل الأساسي يضم حمدي فتحي، إلا أن اللاعب اشتكى من آلام خلال الإحماء قبل المباراة وفضل الجهاز الفني إراحته وتغييره ودخول شحاته بدلا منه.
وتقام المباراة في 6 مساء بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
وفي حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح.
وتأهل منتخب إيران إلى النهائي بعد فوزه أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4.
ويلتقي الفائز أمام إيران في المباراة النهائية يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين.
نرشح لكم
