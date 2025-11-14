اسكواش – خماسي مصري في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 17:42
كتب : FilGoal
تأهل يوسف إبراهيم وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش.
وتقام البطولة في العاصمة الصينية شانجهاي في الفترة من 11 وحتى 16 نوفمبر.
وانتصر يوسف لاعب وادي دجلة على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0.
وفاز محمد زكريا على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0.
وسيلتقي يوسف وزكريا في نصف النهائي غدا السبت.
وفي المباراة الثانية لنصف النهائي سيلتقي مؤمن أبو الغار مع مروان الشوربجي.
وفي منافسات السيدات تأهلت أمينة عرفي على حساب ندى عباس بنتيجة 3-0، وستلتقي أوليفيا ويفر في نصف النهائي.
وفازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على حساب راتشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وستلتقي ساتومي وانتابي في المربع الذهبي غدا السبت.
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر