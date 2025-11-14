اسكواش – خماسي مصري في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم - اسكواش

تأهل يوسف إبراهيم وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش.

وتقام البطولة في العاصمة الصينية شانجهاي في الفترة من 11 وحتى 16 نوفمبر.

وانتصر يوسف لاعب وادي دجلة على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0.

وفاز محمد زكريا على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0.

وسيلتقي يوسف وزكريا في نصف النهائي غدا السبت.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي سيلتقي مؤمن أبو الغار مع مروان الشوربجي.

وفي منافسات السيدات تأهلت أمينة عرفي على حساب ندى عباس بنتيجة 3-0، وستلتقي أوليفيا ويفر في نصف النهائي.

وفازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على حساب راتشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وستلتقي ساتومي وانتابي في المربع الذهبي غدا السبت.

اسكواش يوسف إبراهيم هانيا الحمامي
