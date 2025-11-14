مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبعاد الشناوي ضد أوزبكستان

استبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حارسه محمد الشناوي من مباراة أوزبكستان.

ويواجه منتخب مصر منافسه أوزبكستان في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب من مباراة أوزبكستان للراحة وسيكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وتقام المباراة في 6 مساء بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح.

وتأهل منتخب إيران إلى النهائي بعد فوزه أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4.

ويلتقي الفائز أمام إيران في المباراة النهائية يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين.