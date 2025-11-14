كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يخسر أمام سويسرا ويودع البطولة في الظهور الثالث

ودع منتخب مصر تحت 17 سنة كأس العالم للناشئين بعد الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الخامسة، فيما احتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة السادسة.

وتأهل منتخب سويسرا لملاقاة الفائز من أيرلندا أمام كندا.

وكانت تلك المشاركة الثالثة في تاريخ مصر بكأس العالم للناشئين، والأولى منذ عام 1997 في مصر.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من المنتخب المصري محاولا إحراز هدف مبكر.

وفي الدقيقة 8 حصل منتخب مصر على ركنية نفذها بلال عطية سقطت داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع سويسرا أبعدها بصعوبة لترتد لبلال عطية الذي سدد الكرة ولكن الدفاع السويسري يتدخل مجددا.

ونفذ منتخب مصر هجمة مرتدة أربكت دفاع سويسرا في الدقيقة 12، ليبعدها قائد الفريق مام حمزة عبد الكريم لتتحول الكرة إلى ركنية جديدة لمنتخب مصر

وسدد بلال عطية كرة قوية في الدقيقة 15 مرت بجوار القائم بقليل.

وشهدت الدقيقة 16 الهدف الأول لسويسرا عن طريق شيرر بعد متابعته لعرضية وسط غياب الرقابة الدفاعية

وكاد صاحب الهدف أن يسجل مجددا في الدقيقة 19 بعد انفراده بمرمى عمر عبد العزيز ولكن سددها بجوار القائم.

حاول المنتخب إدراك التعادل، سدد عمر أبو طالب في الدقيقة 24 ولكن الحارس السويسري أبعدها إلى ركنية بصعوبة.

ولعب حمزة عبد الكريم رأسية في الدقيقة 28 مرت أعلى العارضة بقليل.

وتألق عمر عبدالعزيز أمام شيرر صاحب الهدف من جديد في الدقيقة 38 لينقذ مرماه من تلقى هدف ثاني.

ونجح المنتخب السويسري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب بروشيز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وطالب الجهاز الفني اللجوء للفيديو مطالبين بوجود تسلل وتداخل أمام الحارس ولكن الحكم يعلن هدف لسويسرا.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح مصر في الدقيقة 45 بعد عرقلة حمزة عبد الكريم، ولكن منتخب سويسرا طالب بالعودة لتقنية الفيديو، ليلغي الحكم ضربة الجزاء، وينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-0.

وفي الشوط الثاني أضاف ستيل الهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة 57 بعد غفلة من دفاع منتخب مصر ليسدد اللاعب في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

أجرى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخبنا، بعدد من التبديلات بالدفع بأنس رشدي وباسل مدحت.

ونجح البديل أنس رشدي في تسجيل هدف شرفي لمنتخبنا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز سويسرا 3-1 ويودع منتخبنا البطولة.