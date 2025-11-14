تشكيل منتخب مصر - صبحي حارس مرمى.. ومروان عثمان أساسي أمام أوزبكستان

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة أوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية.

ويبدأ مروان عثمان بشكل أساسي بعد انضمامه لأول مرة لقائمة المنتخب، فيما يحرس المرمى محمد صبحي.

وتقام المباراة في 6 مساء بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - مروان عثمان

الهجوم: أسامة فيصل - محمد صلاح - مصطفي محمد

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل عماد - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.

May be an image of ‎text that says '‎হम EL ባትግጠረብኤኤ ******* RTINC مصر ضد أوزبكستان بطولة العين الودية لتر แกยรม محمد صبحي رامي ربيعة محمد حمدي محمد هاني مروان عطية حمدي فتحي .أحمد سيد زيزو .أسامة فيصل محمد صلاح .مروان. عثمان مصطفى. محمد UFA C اللتحاد لمدري 타드 KΥPΤиΝEΑ أحمد الشتاوي مصطفي شوبير أحمد فتوح خالد صبحي حسام عبد المجيد نبيل دونجا محمد شحاتة محمود صابر طاهر محمد صلاح محسن دانون TIGER محمود زلاكة BS Camer ACI ΟΓΔ PUMA المتحدة لبرياضة‎'‎

ويغيب كل من محمد الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر مرموش عن قائمة المباراة.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح.

وتأهل منتخب إيران إلى النهائي بعد فوزه أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4.

ويلتقي الفائز أمام إيران في المباراة النهائية يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين.

منتخب مصر أوزبكستان
