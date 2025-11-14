كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد بالفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة 27-21.

وأقيمت المباراة في المباراة في صالة خليفة بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وكان الأهلي قد انتصر على سبورتنج في نصف النهائي الذي أقيم الأسبوع الماضي.

ومن جانبه صعد سموحة للنهائي على حساب الزمالك.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، ففاز على الزمالك ثم سبورتنج ثم سموحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 12-10 بعدما استطاع لاعبو سموحة تقليص الفارق قبل نهاية الشوط.

وفي الثاني استطاع الأهلي توسيع الفارق بعد انتصاف الشوط وأنهى اللقاء بالفوز بنتيجة 26-22.

وتعد تلك ثاني بطولة هذا الموسم للأهلي بعدما فاز بلقب بطولة إفريقيا.