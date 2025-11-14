كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 16:40
كتب : FilGoal
توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد بالفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة 27-21.
وأقيمت المباراة في المباراة في صالة خليفة بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
وكان الأهلي قد انتصر على سبورتنج في نصف النهائي الذي أقيم الأسبوع الماضي.
ومن جانبه صعد سموحة للنهائي على حساب الزمالك.
وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، ففاز على الزمالك ثم سبورتنج ثم سموحة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 12-10 بعدما استطاع لاعبو سموحة تقليص الفارق قبل نهاية الشوط.
وفي الثاني استطاع الأهلي توسيع الفارق بعد انتصاف الشوط وأنهى اللقاء بالفوز بنتيجة 26-22.
وتعد تلك ثاني بطولة هذا الموسم للأهلي بعدما فاز بلقب بطولة إفريقيا.
نرشح لكم
كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر كرة يد - موعد مباراة الأهلي وسموحة في السوبر المصري كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا كرة يد - مصر في التصنيف الأول.. الكشف عن تفاصيل وموعد قرعة بطولة إفريقيا كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 للدوري الفرنسي مصدر من اتحاد اليد لـ في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات