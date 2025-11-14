تريزيجيه والشحات يواصلان التأهيل.. وموعد عودة توروب

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 16:17

كتب : حسام نور الدين

يس توروب - مدرب الأهلي

يعود الدنماركي يس توروب إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة مع طاقمه المعاون بعد قضاء إجازة لعدة ‏أيام عقب الفوز بكأس السوبر المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بلقب كأس السوبر بنتيجة 2-0 والذي أقيم في الإمارات.

ومن المقرر أن يقود توروب مران الفريق غدا السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادا لخوض مباراة ‏شبيبة القبائل الجزائري، في أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا السبت، بعد منح الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب مباراة الزمالك في ‏نهائي بطولة السوبر المصري.‏

ويواصل محمود حسن "تريزيجيه" أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في نهائي السوبر.‏

ويؤدي حسين الشحات، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي على أثر الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال وقت سابق، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويخوض الأهلي أول مباراة له بلقاء شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال على استاد القاهرة.‏

