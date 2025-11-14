كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 16:10

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر - كرة يد

يتواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا 2026.

وتستضيف رواندا بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026.

واحتل منتخب مصر صدارة التصنيف قبل إقامة القرعة التي جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر – نيجيريا – رواندا – زامبيا

المجموعة الثانية: مصر – أنجولا – الجابون – أوغندا

المجموعة الثالثة: تونس – غينيا – الكاميرون – كينيا

المجموعة الرابعة: كاب فيردي – المغرب – الكونغو – بنين

وتوج المنتخب المصري بآخر 3 ألقاب لبطولة أمم إفريقيا لليد، ليقترب من تونس صاحبة الرقم القياسي.

المنتخب التونسي هو حامل لقب الرقم القياسي للأكثر تتويجا بـ 10 ألقاب، تليها مصر بـ9 ألقاب، ثم الجزائر 7 ألقاب.

ولم يتوج سوى المنتخبات الثلاثة بلقب بطولة أمم إفريقيا لليد من قبل.

بطولة إفريقيا لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد
