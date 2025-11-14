بث مباشر ودي - مصر الثاني (1)-(1) الجزائر الثاني.. هدف عكسي لصالح مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر الثاني في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب 2025.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في الرابعة مساءً، ويدير المباراة تحكيميا أحمد الغندور.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

ق 41: هدف عكسي لمنتخب مصر عن طريق عزي بعد عرضية محمد شريف

ق 38: علي لطفي يتدخل ويتصدى للكرة قبل دغموم بعد عرضية من الجهة اليمنى

ق 36: إسلام عيسى يخطف الكرة من مدافع الجزائر وينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس

ق 31: هدف أول للجزائر عن طريق عادل بولبينة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 27: تصويبة قوية من مصطفى سعد تمر بجوار القائم

بداية اللقاء