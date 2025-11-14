انتهت ودي - مصر الثاني (3)-(2) الجزائر الثاني

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 16:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر الثاني في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب 2025.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في الرابعة مساءً، ويدير المباراة تحكيميا أحمد الغندور.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

انتهت

ق 89: جووووووول حسام حسن بعد موقف واحد على واحد مع حارس الجزائر.

ق 80: جووووول التعادل من رأسية عن طريق رجب نبيل بعد عرضية من النني

ق 67: الهدف الثاني من نسيم الغول بعد متابعة تسديدته.

ق 46: مشاركة محمد بسام بدلا من علي لطفي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: هدف عكسي لمنتخب مصر عن طريق عزي بعد عرضية محمد شريف

ق 38: علي لطفي يتدخل ويتصدى للكرة قبل دغموم بعد عرضية من الجهة اليمنى

ق 36: إسلام عيسى يخطف الكرة من مدافع الجزائر وينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس

ق 31: هدف أول للجزائر عن طريق عادل بولبينة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 27: تصويبة قوية من مصطفى سعد تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

منتخب مصر الثاني كأس العرب منتخب الجزائر الثاني
