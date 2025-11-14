الأهلي يقيد 3 لاعبين شباب في قائمته الإفريقية

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 15:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أكمل الجهاز الإداري للنادي الأهلي إجراءات قيد ثلاثي الشباب في قائمة الفريق الإفريقية.

ويستعد الأهلي لبداية المشوار القاري ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في مرحلة المجموعات.

وأعلن الأهلي قيد محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم في قائمته الإفريقية قبل انطلاق مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

جاء قيد اللاعبين الثلاثة لتدعيم صفوف الفريق، وبناءً على رؤية ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار ‏الاستعداد للمباريات القادمة بالبطولة.‏

وسبق أن صرّح وليد صلاح الدين قائلا عبر أون سبورت: "تم تصعيد 8 لاعبين من فريق الناشئين للتدرب مع الفريق الأول، وحتى يستطيع توروب متابعتهم عن قرب، وقيدنا محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم في القائمة الإفريقية في ظل إيقاف جراديشار لمباراتين وإصابة محمد شريف".

محمد زعلوك

لاعب منتخب مصر للشباب والأهلي، وقضى فترة إعارة بقميص مودرن سبورت.

وساهم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2025 للشباب باحتلال المركز الرابع في بطولة إفريقيا، لكنه لم يتواجد في القائمة المونديالية.

وخاض في الدوري المصري 8 مباريات بقميص الفريقين، كما شارك من قبل مع مودرن سبورت في الكونفدرالية.

محمد هيثم

المهاجم الشاب سجل هدف الفوز للأهلي على الزمالك 3-2 في اللحظات الأخيرة بقمة مواليد 2007.

وسبق لمحمد هيثم عبد العظيم اللعب في الزمالك قبل انتقاله لصفوف الأهلي.

محمد رأفت

مهاجم من مواليد 2005.

سبق لرأفت المشاركة في مباراتين بقميص الفريق الأول للأهلي ضد كل من مودرن سبورت وفاركو.

وصنع رأفت هدفا خلال مباراة مودرن سبورت.

ويستهل الأهلي مبارياته في دور المجموعات باستضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم 22 نوفمبر الجاري.

ثم يخرج لمواجهة الجيش الملكي ‏المغربي، ثم يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات.‏

