انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر

يلتقي الأهلي مع سموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد 2025.

وتقام المباراة في صالة خليفة بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وكان سموحة قد تفوق على الزمالك والأهلي على سبورتنج في نصف النهائي الأسبوع الماضي الذي أقيم في القاهرة.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت.. الأهلي بطل السوبر بالفوز على سموحة 26-22.

ق 28: 26-21 للأهلي

ق 15: 18-15 للأهلي

ق 10: 15-14 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 12-10

ق 22: 9-5 للأهلي

ق 15: 7-4 للأهلي

ق 10: التعادل مستمر 4-4

ق 5: 2-2

ق 3: الأهلي يتقدم بالهدف الأول في اللقاء

بداية اللقاء