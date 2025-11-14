انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(3) سويسرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر تحت 17 عاما أمام نظيره السويسري في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الخامسة، فيما احتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة السادسة.

ويلتقي الفائز من مصر وسويسرا في دور الـ16 أمام الفائز من أيرلندا أمام كندا.

-------------

نهاية المباراة بفوز سويسرا 3-1، وخروج المنتخب المصري من دور الـ32 بكأس العالم للناشئين

ق 90+1: جوووول أنس رشدي يقلص الفارق ويسجل لمنتخبنا

ق 61: تبديلان لمنتخب مصر بنزول أنس رشدي وباسل مدحت

ق 57: الهدف الثالث لمنتخب سويسرا عن طريق اللاعب ستيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-0

ق 45+2: منتخب سويسرا يطالب العودة لتقنية الفيديو والحكم يلغي ضربة الجزاء

ق 45: ضربة جزاء لمنتخب مصر بعد تدخل قوي ضد حمزة عبد الكريم داخل منطقة الجزاء

ق 40: الجهاز الفني يطلب اللجوء للفيديو مطالبين بوجود تسلل وتداخل أمام الحارس ولكن الحكم يعلن هدف لسويسرا

ق 39: المنتخب السويسري يسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب بروشيز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق 38: عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر يتألق ويتصدى لهجمة خطيرة أمام صاحب الهدف شيرر

ق 28: رأسية من حمزة عبد الكريم تمر أعلى عارضة سويسرا بقليل.

ق 24: تسديدة قوية من عمر أبو طالب لاعب منتخب مصر، ولكن الحارس السويسري أبعدها لركنية بصعوبة

ق 19: فرصة هدف ثاني ضائعة من سويسرا عن طريق شيرر صاحب الهدف بعد انفراده بمرمى عمر عبد العزيز ولكن سددها بجوار القائم

ق 16: هدف أول لمنتخب سويسرا عن طريق شيرر بعد متابعته لعرضية وسط غياب الرقابة الدفاعية

ق 15: تسديدة صاروخية من بلال عطية على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار قائم سويسرا بقليل.

ق 12: هجمة مرتدة لمنتخب مصر تربك قائد منتخب سويسرا أمام حمزة عبد الكريم لتتحول الكرة إلى ركنية جديدة لمنتخب مصر

ق 8: ركنية لمنتخب مصر نفذها بلال عطية سقطت داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع سويسرا أبعدها بصعوبة لترتد لبلال عطية الذي سدد الكرة ولكن الدفاع السويسري يتدخل مجددا

انطلاق المباراة