تشكيل منتخب مصر الثاني - أفشة أساسي.. وشريف يقود الهجوم أمام الجزائر

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - محمد النني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر وديا.

ويلتقي منتخب مصر أمام الجزائر في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة، في إطار استعدادا المنتخبين لكأس العرب.

ويقود محمد شريف هجوم المنتخب، فيما يتواجد محمد مجدي أفشة بجانب محمد النني في وسط الملعب.

فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان

ويبدأ المنتخب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد هاني - عمر فايد - محمود "الونش" - يحيى زكريا

الوسط: أكرم توفيق - محمد النني - محمد مجدي "افشة"

الهجوم: مصطفى سعد - إسلام عيسى - محمد شريف.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

فيما يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

