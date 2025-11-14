تشكيل منتخب مصر الثاني - أفشة أساسي.. وشريف يقود الهجوم أمام الجزائر
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 14:36
كتب : FilGoal
أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر وديا.
ويلتقي منتخب مصر أمام الجزائر في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة، في إطار استعدادا المنتخبين لكأس العرب.
ويقود محمد شريف هجوم المنتخب، فيما يتواجد محمد مجدي أفشة بجانب محمد النني في وسط الملعب.
ويبدأ المنتخب بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: أحمد هاني - عمر فايد - محمود "الونش" - يحيى زكريا
الوسط: أكرم توفيق - محمد النني - محمد مجدي "افشة"
الهجوم: مصطفى سعد - إسلام عيسى - محمد شريف.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.
فيما يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.
