خبر في الجول - جلسة منتظرة بين المصري وباهر المحمدي لتجديد التعاقد

يسعى مسؤولو المصري لعقد جلسة مع باهر المحمدي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي المصري يرغبون في عقد الجلسة خلال الأيام القادمة.

وينتهي تعاقد باهر المحمدي بنهاية الموسم الجاري ويحق له في يناير المقبل التوقيع لأي فريق إذ لم يجدد مع المصري.

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وخاض باهر 67 مباراة بقميص المصري وسجل هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الحالي خاض 14 مباراة بقميص الفريق في الدوري والكونفدرالية.