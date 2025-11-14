خبر في الجول - جلسة منتظرة بين المصري وباهر المحمدي لتجديد التعاقد
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 14:35
كتب : عمرو نبيل
يسعى مسؤولو المصري لعقد جلسة مع باهر المحمدي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
باهر المحمدي
النادي : المصري
وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي المصري يرغبون في عقد الجلسة خلال الأيام القادمة.
وينتهي تعاقد باهر المحمدي بنهاية الموسم الجاري ويحق له في يناير المقبل التوقيع لأي فريق إذ لم يجدد مع المصري.
وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.
وخاض باهر 67 مباراة بقميص المصري وسجل هدفا وحيدا.
وخلال الموسم الحالي خاض 14 مباراة بقميص الفريق في الدوري والكونفدرالية.
نرشح لكم
تريزيجيه والشحات يواصلان التأهيل.. وموعد عودة توروب الأهلي يقيد 3 لاعبين شباب في قائمته الإفريقية معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري اتحاد الكرة ينعي وفاة محمد صبري "من أبناء النادي المخلصين".. الزمالك ينعي وفاة محمد صبري وكيل أسامة فيصل يوضح حقيقة عرض الأهلي الأهلي ينعي وفاة محمد صبري وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.. وضم حامد حمدان