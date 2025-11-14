ذا أثليتك: رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 13:57
كتب : FilGoal
تعرض كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال للطرد ضد أيرلندا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.
وفي الدقيقة 61 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة حالة ضرب رونالدو لمدافع أيرلندا بالمرفق بدون كرة.
وعقب نهاية المراجعة عاد الحكم لأرض الملعب وأشهر بطاقة حمراء في وجه قائد البرتغال.
وتعد تلك أول بطاقة حمراء يتلقها رونالدو بقميص منتخب البرتغال في المباراة رقم 226 خلال مسيرته الدولية.
ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الطرد ببطاقة حمراء مباشرة يؤدي إلى إيقاف اللاعب 3 مباريات متتالية.
كريستيانو رونالدو يغادر بالبطاقة الحمراء! 🟥
وهو ما يعني أن رونالدو سيغيب عن مباراة البرتغال ضد أرمينيا في الجولة الأخيرة من التصفيات.
الفوز يقود البرتغال للتأهل للنهائيات مباشرة دون خوض الملحق في مارس المقبل.
تنص لوائح فيفا على أن أي إيقاف في مباريات التصفيات يُنقل إلى البطولة النهائية، حيث تُحدد لجنة الفيفا التأديبية ما إذا كان ينبغي إيقاف اللاعب لأكثر من مباراة واحدة.
تنص المادة 14 (ط) من الفصل الثاني من قانون فيفا التأديبي على ما يلي: "يُوقف اللاعبون والمسؤولون لسوء السلوك كما هو مُبين أدناه... 3 مباريات على الأقل أو لفترة زمنية مناسبة للاعتداء، بما في ذلك ضرب الخصم أو أي شخص آخر غير حكم المباراة، بما في ذلك ضربه بالمرفق أو اللكم أو الركل أو العض أو البصق أو ضربه".
وهو ما يعني أنه في حال طُبق القانون على رونالدو بالإيقاف 3 مباريات، ومع تأهل البرتغال مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026 سيغيب عن أول مباراتين في مرحلة المجموعات من المونديال.
لكن في حال لم يستطع منتخب البرتغال الفوز على أرمينيا وفقد بطاقة التأهل المباشر سيخوض الملحق الأوروبي، والذي يتكون من مباراتين نصف نهائي ونهائي لحسم التأهل.
وحينها سيغيب رونالدو عن الملحق وفي حال التأهل للمونديال سيكون جاهزا للبطولة.