كأس العالم للناشئين - عودة الزغبي.. وحمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام سويسرا

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وعاد عبد العزيز الزغبي مهاجم نادي إنبي للتشكيل الأساسي ليجاور حمزة عبد الكريم في الهجوم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - عمر أبو طالب - مهند الشامي

الوسط: عمر كمال - ياسين حسام - إبراهيم النجعاوي

الهجوم: بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الخامسة، فيما احتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة السادسة.

ويلتقي الفائز من مصر وسويسرا في دور الـ16 أمام الفائز من أيرلندا أمام كندا.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32 بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث ومن بينهم منتخب مصر.