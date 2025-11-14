اتحاد الكرة ينعي وفاة محمد صبري

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعب الزمالك السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

محمد صبري

النادي : معتزل

وقدم اتحاد الكرة التعازي عبر صفحته الرسمية: "يتقدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة في وفاة الكابتن محمد صبري لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

وسجل صبري هدفين في شباك الأهلي في مباريات القمة الأول موسم 1993 - 1994 ليقود فريقه للفوز 2-0.

كما سجل في شباك الأهلي موسم 1998 - 1999 في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-1.

محمد صبري الزمالك اتحاد الكرة
