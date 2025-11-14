جاتوزو ينتقد نظام التأهل لنهائيات كأس العالم 2026

انتقد جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا نظام تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على مولدوفا بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ورفع الأتزوري رصيده لـ 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن النرويج المتصدرة، لكن عليه الفوز بفارق 9 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل من النرويج يوم الأحد المقبل.

وقال جاتوزو عبر قناة راي الإيطالية: "في كأس العالم 1994 كان هناك منتخبين فقط من إفريقيا، والآن الأعداد أصبحت أكبر".

وأضاف "اليوم أوائل المجموعات يتأهلون لكأس العالم بالإضافة لأفضل من احتلوا المركز الثاني، حصدنا 18 نقطة وفزنا في 6 مباريات، وسيتعين علينا أن ننتظر مباراتين من أجل التأهل، هذا لا يبدو جيدا".

ومن المنتظر أن يخوض منتخب إيطاليا مرحلة الملحق الأوروبي في مارس 2026.

ويتأهل أوائل المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يتأهل أصحاب المركز الثاني للمجموعات الـ 12 مرحلة الملحق الأوروبي بالإضافة لـ 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية.

وستقام مرحلة الملحق الأوروبي في مارس المقبل وسيُحجز من خلالها 4 منتخبات من أصل 16 بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.