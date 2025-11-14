جاتوزو ينتقد نظام التأهل لنهائيات كأس العالم 2026

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو

انتقد جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا نظام تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على مولدوفا بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ورفع الأتزوري رصيده لـ 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن النرويج المتصدرة، لكن عليه الفوز بفارق 9 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل من النرويج يوم الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
تحتاج إلى 9 أهداف.. إيطاليا تؤجل تأهل النرويج لكأس العالم بفوز قاتل أمام مولدوفا جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا فوتبول إيطاليا: أتالانتا يقترب من الاتفاق لتعيين بالادينو مدربا للفريق إيطاليا تحتاج معجزة.. النرويج تكتسح إستونيا وتضع قدما في كأس العالم

وقال جاتوزو عبر قناة راي الإيطالية: "في كأس العالم 1994 كان هناك منتخبين فقط من إفريقيا، والآن الأعداد أصبحت أكبر".

وأضاف "اليوم أوائل المجموعات يتأهلون لكأس العالم بالإضافة لأفضل من احتلوا المركز الثاني، حصدنا 18 نقطة وفزنا في 6 مباريات، وسيتعين علينا أن ننتظر مباراتين من أجل التأهل، هذا لا يبدو جيدا".

ومن المنتظر أن يخوض منتخب إيطاليا مرحلة الملحق الأوروبي في مارس 2026.

ويتأهل أوائل المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يتأهل أصحاب المركز الثاني للمجموعات الـ 12 مرحلة الملحق الأوروبي بالإضافة لـ 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية.

وستقام مرحلة الملحق الأوروبي في مارس المقبل وسيُحجز من خلالها 4 منتخبات من أصل 16 بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

جينارو جاتوزو إيطاليا تصفيات كأس العالم 2026
نرشح لكم
استبعاد مبابي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة ذا أثليتك: رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026 مبابي: 400 هدف؟ إذا أردت أن تُخلد في التاريخ عليك إضافة 400 أخرى تحتاج إلى 9 أهداف.. إيطاليا تؤجل تأهل النرويج لكأس العالم بفوز قاتل أمام مولدوفا باروت يؤجل تأهل البرتغال لكأس العالم 2026 في ليلة طرد رونالدو الثامن على التوالي.. فرنسا تتأهل إلى كأس العالم برباعية في شباك أوكرانيا البطاقة الحمراء الأولى.. طرد رونالدو ضد أيرلندا يهدد مشاركته في كأس العالم 2026 يعتزل بعمر 32 عاما؟ بشكتاش يعلن إقامة مؤتمر لحسم مصير رافا سيلفا
أخر الأخبار
كانافارو يتفوق على حسام حسن.. ثنائية أوزبكستان تنهي سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر 9 دقيقة | منتخب مصر
أهلي جدة يوضح حقيقة رحيل إيفان توني 21 دقيقة | سعودي في الجول
الأهلي والزمالك والمصري.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري 49 دقيقة | الكرة المصرية
ريمونتادا في 9 دقائق.. منتخب مصر الثاني يقلب تأخره لفوز على الجزائر الثاني ساعة | الكرة المصرية
ليتناسب مع أوروبا.. تعديل موعد انطلاق الدوري الأمريكي بدءا من 2027 ساعة | أمريكا
بعد 6 مباريات من الحفاظ على الشباك.. مصر تتلقى هدفا ضد أوزبكستان ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام أنجولا.. وشيكو بانزا أساسي ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في كأس العين الدولية - مصر (0)-(2) أوزبكستان.. خسارة الفراعنة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 3 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 4 مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر
/articles/517195/جاتوزو-ينتقد-نظام-التأهل-لنهائيات-كأس-العالم-2026