مبابي: 400 هدف؟ إذا أردت أن تُخلد في التاريخ عليك إضافة 400 أخرى

يرغب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا في الوصول لـ 1000 هدف في مسيرته الرياضية.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

ووصل مبابي للهدف رقم 400 مع الأندية ومنتخب فرنسا بفضل ثنائيته التي سجلها ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا عبر قناة TF1: "100 هدفا لا يثير إعجاب الناس، إذا أردت أن تُخلد في تاريخ كرة القدم عليك إضافة 400 هدفا آخر".

وأضاف "لا يزال الطريق أمامي طويلا، سعيد جدا، هي علامة فارقة، وأريد البدء بإضافة 400 هدفا آخر على الفوز".

وأكمل "لماذا لا نصل للهدف رقم 600 أو 1000، إنه أمر لا يُصدق، لم نتخيل يوما أنه أمر ممكنا".

وأتم "رونالدو يُظهر لنا أن الأمر ممكنا، علينا أن نحاول، لدينا مسيرة واحدة فقط، والوقت يمر بسرعة، وأحاول الاستمتاع بكل لحظة وكل مباراة لأترك بصمتي".

وقاد مبابي منتخب فرنسا للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة عشر والثامنة على التوالي.

وصار مبابي ثالث فرنسي في التاريخ يصل إلى 400 هدف، بعد تييري هنري وكريم بنزيمة.

النتيجة برباعية حسمت تأهل فرنسا، بـ 13 نقطة من 5 مباريات على صدارة المجموعة الرابعة.

الديوك فازوا بالبطولة مرتين عبر التاريخ، في 1998 و2018.

كذلك هم أصحاب المركز الثاني في النسخة الماضية 2022، عقب خسارة النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.