"من أبناء النادي المخلصين".. الزمالك ينعي وفاة محمد صبري

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

محمد صبري‎

نعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وقدم الزمالك تعازيه لوفاة النجم الراحل: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمد صبري نجم فريق الكرة السابق والذي توفي إثر تعرضه لحادث سير".

وأضاف الزمالك "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأتم الزمالك "محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي في قناة النادي".

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

وسجل صبري هدفين في شباك الأهلي في مباريات القمة الأول موسم 1993 - 1994 ليقود فريقه للفوز 2-0.

كما سجل في شباك الأهلي موسم 1998 - 1999 في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-1.

محمد صبري
