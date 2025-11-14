وكيل أسامة فيصل يوضح حقيقة عرض الأهلي

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

هدف أسامة فيصل

أوضح سيد مرعي وكيل أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي حقيقة وجود عرض من الأهلي لضم المهاجم الدولي.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

الأهلي

وقال وكيل اللاعب عبر MBC مصر 2: "لا توجد أي مفاوضات رسمية أو ودية من الأهلي لضم أسامة فيصل في الوقت الحالي".

وأضاف "في الصيف الماضي كان هناك مفاوضات من الأهلي وبيراميدز، لكن البنك فضل رحيل للاعب لخوض تجربة الاحتراف في تركيا لكنها لم تتم".

وأكمل "والبنك الأهلي يركز على التواجد في المراكز المنافسة على اللقب في المرحلة المقبلة من الدوري والإبقاء على عناصره الأساسية".

وأتم "ما أعلمه أن الأهلي يريد ضم مهاجمين وظهيرين وقلب دفاع أيمن لتدعيم صفوفه".

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي يرغب في الإبقاء على لاعبه ولن يفكر في بيعه إلا بالحصول على ما يعادل 2 مليون دولار.

ويتمسك أيمن الرمادي المدير الفني لـ البنك الأهلي باستمرار أسامة فيصل مهاجم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

ويتواجد فيصل حاليا في معسكر منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في كأس العين الدولية.

صاحب الـ 24 عاما سجل 4 أهداف هذا الموسم في 12 من الدوري المصري.

وانضم فيصل بشكل نهائي من الزمالك للبنك في صيف 2024 بعد موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وسجل فيصل 28 هدفا وصنع 6 في 119 مباراة وفاز بجائزة هداف كأس عاصمة مصر عن النسخة الماضية.

كما أنهى ثانيا في ترتيب هدافي مسابقة الدوري الموسم الماضي خلف إمام عاشور.

