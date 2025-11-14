المنتخب يطلب الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري في ودية أوزبكستان

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 11:36

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

طلب منتخب مصر الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري قبل انطلاق مباراته أمام أوزبكستان في المباراة الودية المقررة السادسة مساء اليوم.

وتوفي محمد صبري لاعب الزمالك السابق، إثر حادث سير، عن عمر يناهز 51 عاما.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، على استاد هزاع بن زايد.

أخبار متعلقة:
الأهلي ينعي وفاة محمد صبري حسام حسن ينعي وفاة محمد صبري حكاية محمد صبري عاشق الزمالك

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب في بيان مرسل للصحفيين "خاطبنا الشركة المنظمة لودية أوزبكستان المقرر لها السادسة مساء اليوم ، للوقوف دقيقة حداد على الراحل محمد صبري نجم الزمالك و المنتخب السابق".

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

كما سبق أن مثل منتخب مصر من قبل.

وتقام كأس العين الدولية بمشاركة 4 فرق، وهم مصر وأوزبكستان، وإيران وكاب فيردي.

ويلتقي الفائز من مصر وأوزبكستان أمام إيران يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي يوم الإثنين.

وفازت إيران أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

محمد صبري منتخب مصر ودية أوزبكستان
نرشح لكم
إبراهيم حسن: نعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا مواعيد مباريات الجمعة 14 نوفمبر - 3 مباريات لـ منتخبات مصر.. وسوبر اليد الغندور والقلاوي حكمان لمباراتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
وكيل أسامة فيصل يوضح حقيقة عرض الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
المنتخب يطلب الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري في ودية أوزبكستان 57 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
الأهلي ينعي وفاة محمد صبري ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.. وضم حامد حمدان ساعة | الدوري المصري
حسام حسن ينعي وفاة محمد صبري ساعة | الدوري المصري
حكاية محمد صبري عاشق الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 14 نوفمبر - 3 مباريات لـ منتخبات مصر.. وسوبر اليد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517191/المنتخب-يطلب-الوقوف-دقيقة-حداد-على-محمد-صبري-في-ودية-أوزبكستان