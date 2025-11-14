المنتخب يطلب الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري في ودية أوزبكستان

طلب منتخب مصر الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري قبل انطلاق مباراته أمام أوزبكستان في المباراة الودية المقررة السادسة مساء اليوم.

وتوفي محمد صبري لاعب الزمالك السابق، إثر حادث سير، عن عمر يناهز 51 عاما.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، على استاد هزاع بن زايد.

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب في بيان مرسل للصحفيين "خاطبنا الشركة المنظمة لودية أوزبكستان المقرر لها السادسة مساء اليوم ، للوقوف دقيقة حداد على الراحل محمد صبري نجم الزمالك و المنتخب السابق".

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

كما سبق أن مثل منتخب مصر من قبل.

وتقام كأس العين الدولية بمشاركة 4 فرق، وهم مصر وأوزبكستان، وإيران وكاب فيردي.

ويلتقي الفائز من مصر وأوزبكستان أمام إيران يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الخاسر أمام كاب فيردي يوم الإثنين.

وفازت إيران أمام كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.