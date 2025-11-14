إبراهيم حسن: نعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن أداء أوزبكستان يشبه أسلوب لعب منافسي الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الودية الدولية اليوم الجمعة في السادسة مساءً.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر أون سبورت: "نشارك في بطولة تضم 3 منتخبات وصلت لكأس العالم بالفعل، وتابعناهم مؤخرا وأوزبكستان تلعب كرة أوروبية وهم منتخب منظم".

أخبار متعلقة:
حسام حسن ينعي وفاة محمد صبري حكاية محمد صبري عاشق الزمالك الأهلي ينعي وفاة محمد صبري وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.. وضم حامد حمدان

وأضاف "الهدف من البطولة هو الاحتكاك الجيد، والأهم في هذه البطولة هو تشابه أسلوب لعب المنتخبات مع منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا منافسينا في أمم إفريقيا".

وأتم "حسام حسن يعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا وأن نستعد للتوقف الأخير والذي سنواجه به نيجيريا، وسنعمل على رفع الجوانب البدنية".

يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع أوزبكستان في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العين الدولية والمقامة في الإمارات.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1 وتبدأ في السادسة مساءً.

وسيلتقي منتخب مصر مع إيران في النهائي حال فوزه، ومع كاب فيردي حال الخسارة في مباراة المركز الثالث.

وكان منتخب إيران قد تفوق بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح أمس على كاب فيردي بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.

إبراهيم حسن منتخب مصر بطولة العين الدولية
نرشح لكم
المنتخب يطلب الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري في ودية أوزبكستان مواعيد مباريات الجمعة 14 نوفمبر - 3 مباريات لـ منتخبات مصر.. وسوبر اليد الغندور والقلاوي حكمان لمباراتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
وكيل أسامة فيصل يوضح حقيقة عرض الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
المنتخب يطلب الوقوف دقيقة حداد على محمد صبري في ودية أوزبكستان 57 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
الأهلي ينعي وفاة محمد صبري ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.. وضم حامد حمدان ساعة | الدوري المصري
حسام حسن ينعي وفاة محمد صبري ساعة | الدوري المصري
حكاية محمد صبري عاشق الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 14 نوفمبر - 3 مباريات لـ منتخبات مصر.. وسوبر اليد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517190/إبراهيم-حسن-نعمل-على-الشكل-الذي-سنلعب-به-في-أمم-إفريقيا