إبراهيم حسن: نعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن أداء أوزبكستان يشبه أسلوب لعب منافسي الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الودية الدولية اليوم الجمعة في السادسة مساءً.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر أون سبورت: "نشارك في بطولة تضم 3 منتخبات وصلت لكأس العالم بالفعل، وتابعناهم مؤخرا وأوزبكستان تلعب كرة أوروبية وهم منتخب منظم".

وأضاف "الهدف من البطولة هو الاحتكاك الجيد، والأهم في هذه البطولة هو تشابه أسلوب لعب المنتخبات مع منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا منافسينا في أمم إفريقيا".

وأتم "حسام حسن يعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا وأن نستعد للتوقف الأخير والذي سنواجه به نيجيريا، وسنعمل على رفع الجوانب البدنية".

يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع أوزبكستان في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العين الدولية والمقامة في الإمارات.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1 وتبدأ في السادسة مساءً.

وسيلتقي منتخب مصر مع إيران في النهائي حال فوزه، ومع كاب فيردي حال الخسارة في مباراة المركز الثالث.

وكان منتخب إيران قد تفوق بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح أمس على كاب فيردي بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.