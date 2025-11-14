الأهلي ينعي وفاة محمد صبري

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد صبري

نعى النادي الأهلي، لاعب الزمالك السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وقدم الأهلي تعازيه "محمود الخطيب رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

وسجل صبري هدفين في شباك الأهلي في مباريات القمة الأول موسم 1993 - 1994 ليقود فريقه للفوز 2-0.

كما سجل في شباك الأهلي موسم 1998 - 1999 في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-1.

الأهلي محمد صبري الزمالك
