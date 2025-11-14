حسام حسن ينعي وفاة محمد صبري

نعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لاعب الزمالك السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وقدم حسام حسن تعازيه ممثلا للجهاز الفني للمنتخب "ينعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الذي توفى اليوم اثر حادث سير."

وقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر التعازي لأسرة محمد صبري و لأسرة كرة القدم في وفاة أحد نجوم كرة القدم الكبار.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.