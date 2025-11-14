مواعيد مباريات الجمعة 14 نوفمبر - 3 مباريات لـ منتخبات مصر.. وسوبر اليد

3 مباريات لمنتخبات مصر المختلفة والسوبر المصري لكرة اليد، ومباريات دولية ودية وتصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

السوبر المصري لكرة اليد

في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يلتقي الأهلي مع سموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد والمقامة في الإمارات.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

بطولة العين الدولية

يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع أوزبكستان في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العين الدولية والمقامة في الإمارات.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1 وتبدأ في السادسة مساءً.

وسيلتقي منتخب مصر مع إيران في النهائي حال فوزه، ومع كاب فيردي حال الخسارة في مباراة المركز الثالث.

وكان منتخب إيران قد تفوق بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح أمس على كاب فيردي بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.

مباريات ودية

في الثالثة عصرا وعلى استاد السلام يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع الجزائر الثاني وديا استعدادا لكأس العرب 2025.

وتذاع المباراة على أون سبورت 2.

وفي السادسة مساءً يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على أنجولا في لقاء ودي احتفالا بمرور 50 عاما على استقلال الدولة الإفريقية.

وفي السادسة والنصف مساءً يلتقي المنتخب السعودي وديا مع كوت ديفوار وتذاع على قناة ثمانية.

وفي العاشرة مساءً يلتقي منتخب المغرب مع موزمبيق في مباراة تذاع على الرياضية المغربية.

كأس العالم للناشئين

تبدأ مباريات دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين والمقامة في قطر حيث يلتقي منتخب مصر بقيادة أحمد الكاس مع سويسرا.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة في الثالثة عصرًا.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

تصفيات كأس العالم 2026

في قمة أوروبية يلتقي منتخبا بولندا وهولندا في العاشرة إلا الربع وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

وعلى بي إن سبورتس 1 وفي نفس التوقيت يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على لوكسمبورج.

وعبر بي إن سبورتس 3 يستضيف منتخب كرواتيا ضيفه جزر الفارو.