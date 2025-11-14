الغندور والقلاوي حكمان لمباراتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراتي مصر أمام الجزائر الوديتين في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلتقي منتخبا مصر والجزائر في وديتين على استاد القاهرة، الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الساعة الرابعة عصرًا، فيما تقام المباراة الثانية السادسة مساء يوم الإثنين 17 نوفمبر.

وجاء طاقم حكام المباراتين كالتالي:

المباراة الأولى يديرها أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال وأحمد زيدان، ومحمد ناصر حكماً رابعاً.

أما المباراة الثانية فيديرها حمادة القلاوي ومعه مساعدان محمد مجدي سليمان ومحمد عاطف الزناري، بالإضافة إلى هيثم عثمان حكماً رابعاً.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

فيما يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.