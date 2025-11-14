الغندور والقلاوي حكمان لمباراتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراتي مصر أمام الجزائر الوديتين في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلتقي منتخبا مصر والجزائر في وديتين على استاد القاهرة، الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الساعة الرابعة عصرًا، فيما تقام المباراة الثانية السادسة مساء يوم الإثنين 17 نوفمبر.

أخبار متعلقة:
فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان

وجاء طاقم حكام المباراتين كالتالي:

المباراة الأولى يديرها أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال وأحمد زيدان، ومحمد ناصر حكماً رابعاً.

أما المباراة الثانية فيديرها حمادة القلاوي ومعه مساعدان محمد مجدي سليمان ومحمد عاطف الزناري، بالإضافة إلى هيثم عثمان حكماً رابعاً.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

فيما يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

المنتخب الثاني منتخب كأس العرب حلمي طولان مصر والجزائر
نرشح لكم
فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح الكشف عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الغندور والقلاوي حكمان لمباراتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب 3 ساعة | منتخب مصر
إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال 3 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين: البنا كان مميزا في السوبر.. والدربي الأقوى في إفريقيا خرج كما يليق 3 ساعة | الدوري المصري
تحتاج إلى 9 أهداف.. إيطاليا تؤجل تأهل النرويج لكأس العالم بفوز قاتل أمام مولدوفا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
باروت يؤجل تأهل البرتغال لكأس العالم 2026 في ليلة طرد رونالدو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
إسلام عادل لـ في الجول: هكذا يستعد الاتحاد السكندري.. وسبب توقف مفاوضات مورو 4 ساعة | الدوري المصري
الثامن على التوالي.. فرنسا تتأهل إلى كأس العالم برباعية في شباك أوكرانيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517182/الغندور-والقلاوي-حكمان-لمباراتي-مصر-والجزائر-استعدادا-لكأس-العرب