إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

إيزي - ساكا - وارتون - إنجلترا

حقق منتخب إنجلترا فوزا جديدا وتلك المرة على صربيا بنتيجة 2-0 في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويعد منتخب إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل لكأس العالم 2026 منذ شهر أكتوبر الماضي.

اللقاء شهد مشاركة نيكو أوريلي في مركز الظهير الأيمن لأول مرة بقميص الأسود الثلاثة.

فيما بدأ جود بيلينجهام اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وتقدم الأسود الثلاثة بهدف في الدقيقة 28 عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة من لمسة واحدة من داخل الـ 18.

وفي الشوط الثاني سجل إيبريتشي إيزي الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بعد مرتدة سريعة.

الفوز رفع رصيد إنجلترا لـ 21 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة وبتسجيل 20 هدفا وبدون استقبال أي هدف.

فيما توقف رصيد صربيا عند 10 نقاط في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ألبانيا الثانية في الترتيب والتي ضمنت مقعد الملحق الأوروبي.

ويتأهل أول الترتيب مباشرة للنهائيات المونديالية، فيما يخوض الثاني مرحلة الملحق الأوروبي في شهر مارس المقبل.

ويتأهل 16 منتخبا من قارة أوروبا 12 بشكل مباشر وهم متصدري التصفيات و4 عن طريق الملحق الأوروبي.

إنجلترا تصفيات كأس العالم 2026 صربيا أرسنال
