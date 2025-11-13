وليد صلاح الدين: البنا كان مميزا في السوبر.. والدربي الأقوى في إفريقيا خرج كما يليق

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي

أبدى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي اعتقاده بأهمية تحقيق الأهلي لبطولة كأس السوبر.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة أون سبورت: "كانت بطولة قوية للغاية. أهنئ سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث وحظ أوفر لبيراميدز، وللزمالك أيضا فهو فريق كبير، وهذا أقوى دربي في إفريقيا. قدمنا كرة جيدة تليق بالكرة المصرية، وكانت مباراة تكتيكية قوية".

وأضاف "الأداء التحكيمي المصري في البطولة كان مميزا. لم أشاهد مباراة بيراميدز والزمالك لأننا كنا في الطريق بعد مباراتنا مع سيراميكا، ولكن الجهاز الفني عرض أجزاء من المباراة للاعبين تحضيرا لمواجهة الزمالك في النهائي".

وتابع "قرارات محمود البنا كانت صحيحة بنسبة 100%. إنه حكم كبير وأدار المباراة بهدوء وبمسطرة واحدة على الفريقين. ركلة الجزاء حللها جميع الحكام وأكدوا أنها سواء غيرت اتجاهها بيد بن رمضان أو لا فإن الكرة هي التي ذهبت إلى يده وليس العكس".

وأردف "كان من المهم أن نحقق البطولة بعد الجدل الذي تلى كأس العالم للأندية مع خوسيه ريبيرو وتذبذب الأداء في الفترة التالية وتغيير الجهاز الفني بالكامل".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

