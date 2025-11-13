تحتاج إلى 9 أهداف.. إيطاليا تؤجل تأهل النرويج لكأس العالم بفوز قاتل أمام مولدوفا

الخميس، 13 نوفمبر 2025

حقق منتخب إيطاليا فوزًا متأخرًا أمام مولدوفا بهدفين نظيفين في الجولة السابعة لحساب المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز هدفي منتخب إيطاليا جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 88.

فيما أضاف فرانشيسكو إسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 18 نقطة بفارق 3 عن نقاط عن المتصدر النرويج قبل مباراتهما معا في الجولة الأخيرة.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره النرويجي يوم الأحد المقبل 16 نوفمبر.

وتنص لائحة تصفيات كأس العالم على اللجوء لفارق الأهداف في حالة تساوي فريقين في النقاط.

وبالتالي في حالة فوز منتخب إيطاليا أمام النرويج في الجولة الأخيرة سيتساوى الفريقان في النقاط، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.

وتتفوق النرويج في فارق الأهداف بـ17 هدفا.

منتخب النرويج سجل 33 هدفا واستقبال 4 بفارق أهداف 29، فيما سجل منتخب إيطاليا 20 هدفا واستقبل 8 أهداف بفارق أهداف 12.

وبالتالي تحتاج إيطاليا إلى الفوز بفارق 9 أهداف أمام النرويج من أجل التأهل، مما يجعل الأمر محسوم نظريا بتأهل النرويج، وانتقال الآزوري إلى الملحق.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم تقام بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

