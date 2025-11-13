باروت يؤجل تأهل البرتغال لكأس العالم 2026 في ليلة طرد رونالدو
الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 23:48
كتب : FilGoal
آجل تروي باروت لاعب جمهورية أيرلندا تأهل البرتغال لنهائيات كأس العالم 2026 للجولة الأخيرة بعدما سجل ثنائية انتصر بها منتخب بلاده ضد زملاء كريستيانو رونالدو الذي تعرض للطرد.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ودخل رونالدو وزملائه الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة والفوز يساوي بطاقة التأهل المباشر للمونديال دون النظر للجولة الأخيرة.
لكن تروي باروت أبقى على حظوظ منتخب بلاده وسجل ثنائية كبدّت البرتغال الخسارة الأولى في التصفيات.
وسجل باروت هدفا في الدقيقة 17 تبعه بآخر في الدقيقة 45.
تروي باروت يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني لجمهورية آيرلندا#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/hMKImIEgmo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2025
وفي الدقيقة 61 تعرض رونالدو للطرد بسبب ضرب مدافع أيرلندا بدون كرة بالمرفق.
كريستيانو رونالدو يغادر بالبطاقة الحمراء! 🟥
متاعب المنتخب البرتغالي تتواصل في مواجهة جمهورية آيرلندا #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/khbGhzhF3x— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2025
وتعد تلك البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة رونالدو دوليا وجاءت في المباراة رقم 226 بقميص منتخب البرتغال.
وسيغيب الهداف التاريخي لكرة القدم عن المباراة الأخيرة في التصفيات ضد أرمينيا يوم الأحد المقبل.
وستتهدد مشاركة رونالدو في كأس العالم 2026 إذا كانت عقوبة الإيقاف أكبر من مباراة واحدة.
تروي باروت يفتتح التسجيل لمنتخب جمهورية آيرلندا أمام المنتخب البرتغالي #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/ffbz95rTOA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2025
وتوقف رصيد البرتغال عند 10 نقاط في الصدارة ويليه المجر برصيد 8 نقاط.
وارتفع رصيد أيرلندا لـ 7 نقاط في المركز الثالث وتأتي أرمينيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
ويتأهل أول الترتيب مباشرة للنهائيات المونديالية، فيما يخوض الثاني مرحلة الملحق الأوروبي في شهر مارس المقبل.
ويتأهل 16 منتخبا من قارة أوروبا 12 بشكل مباشر وهم متصدري التصفيات و4 عن طريق الملحق الأوروبي.