باروت يؤجل تأهل البرتغال لكأس العالم 2026 في ليلة طرد رونالدو

آجل تروي باروت لاعب جمهورية أيرلندا تأهل البرتغال لنهائيات كأس العالم 2026 للجولة الأخيرة بعدما سجل ثنائية انتصر بها منتخب بلاده ضد زملاء كريستيانو رونالدو الذي تعرض للطرد.

ودخل رونالدو وزملائه الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة والفوز يساوي بطاقة التأهل المباشر للمونديال دون النظر للجولة الأخيرة.

لكن تروي باروت أبقى على حظوظ منتخب بلاده وسجل ثنائية كبدّت البرتغال الخسارة الأولى في التصفيات.

وسجل باروت هدفا في الدقيقة 17 تبعه بآخر في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 61 تعرض رونالدو للطرد بسبب ضرب مدافع أيرلندا بدون كرة بالمرفق.

وتعد تلك البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة رونالدو دوليا وجاءت في المباراة رقم 226 بقميص منتخب البرتغال.

وسيغيب الهداف التاريخي لكرة القدم عن المباراة الأخيرة في التصفيات ضد أرمينيا يوم الأحد المقبل.

وستتهدد مشاركة رونالدو في كأس العالم 2026 إذا كانت عقوبة الإيقاف أكبر من مباراة واحدة.

وتوقف رصيد البرتغال عند 10 نقاط في الصدارة ويليه المجر برصيد 8 نقاط.

وارتفع رصيد أيرلندا لـ 7 نقاط في المركز الثالث وتأتي أرمينيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويتأهل أول الترتيب مباشرة للنهائيات المونديالية، فيما يخوض الثاني مرحلة الملحق الأوروبي في شهر مارس المقبل.

ويتأهل 16 منتخبا من قارة أوروبا 12 بشكل مباشر وهم متصدري التصفيات و4 عن طريق الملحق الأوروبي.