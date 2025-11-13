إسلام عادل لـ في الجول: هكذا يستعد الاتحاد السكندري.. وسبب توقف مفاوضات مورو

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 23:45

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى مدير فني - إسلام عادل مديرا للكرة

كشف إسلام عادل مدير الكرة بالاتحاد السكندرى عن مستجدات استعداد الفريق لاستئناف الدوري ولسوق انتقالات يناير.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الفريق سيواجه فاركو وديا يوم السبت فى السابعة مساء على استاد الاسكندرية، ثم يواجه المصري بالسلوم يوم الاحد استعدادا للقاء الجونة مع استئناف الدورى".

وأضاف "الفريق بحاجة الى دعم فى مراكز عديدة لكننا نغلق الموضوع فى الوقت الحالى لما بعد مباراة الجونة حتى لا نشتت اللاعبين".

وأوضح "المفاوضات مع مورو ساليفو توقفت لأننا طلبنا مشاهدة اللاعب فى التدريبات أولا قبل إتمام التعاقد".

وأخيرا كشف "ناصر ناصر خرج من المستشفى بعدما أثبتت الأشعة سلامته".

ولم يشارك لاعب الوسط في المباراة الودية التي خاضها الاتحاد السكندري اليوم ضد سبورتنج والتي انتهت بفوز الأخضر 4-3 بسبب شعوره بالإرهاق.

وفضل اللاعب التدرب في صالة الجيمانزيوم لكنه تعرض للإغماء وتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات

وتم حجز اللاعب في غرفة الطوارئ ووجعه على جهاز التنفس لاستقرار حالته الصحية.

